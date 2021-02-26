銅箔基板廠-台光電(2383)專注環保基材開發，成果展現在業績上，2020年稅後盈餘36.9億元，每股盈餘為11.3元，創下歷年新高，隨著5G手機換機潮及車用電子需求增溫，台光電因在高階銅箔基板市佔率高，可望成為受惠者，預期今年營運績效可望再攀高峰。

台光電專注環保基材多年，近年因全球各產業對環保意識加強，基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後，環保基材產品持續放量，且全球車市快速復甦，加上台光電全球市佔率超過80%的智慧型手機市場因5G手機需求快速成長，帶動台光電2020年業績表現亮眼，2020年第4季合併營收達75.2億元，季增0.6%，年成長10.9%，再創單季歷史新高，單季合併毛利率為25%，稅後盈餘達9.8億元，單季每股盈餘為2.9元，累計2020年合併營收272億元，年增9.4%，創下歷年新高，合併毛利率為25.9%，較2019年24.5%增加1.4個百分點，主要是因產品組合的優化，讓公司毛利率在原物料價格大幅漲升下仍能成長，稅後盈餘為36.9億元，每股盈餘為11.3元，亦是歷史新高。

台光電董事會決議擬配發每股現金股息7元，依2月25日收盤價163元計算，殖利率達4.3%。

台光電日前董事會宣布擬透過100%持有之子公司EMC Special Application Incorporated收購美國「EMD SM」100%股權，台光電表示，EMD產品用於航空、國防、工業及半導體領域，此次收購將有助於台光電快速服務北美客戶，並順利切入美國特殊應用的銅箔基板市場。

受惠於資料中心/伺服器等高速運算需求增溫，且非蘋5G手機陸續上市，加上台光電收購美國EMD Specialty Materials LLC(「EMD SM」)100%股權，台光電1月合併營收為27.5億元，月增11.25%，年成長39.99%，創下單月歷史新高。

台光電表示，由於客戶訂單穩定，且認列EMD業績，預估第1季營運淡季不淡，業績可望維持去年第4季水準。

展望今年，台光電表示，根據Digitimes Research的預估，2020年到2025年5G手機的複合成長率達37.9%，每年淨增加超過2億支5G手機。隨著全球手機市場恢復正成長，5G手機出貨持續放量，台光電子的高階銅箔基板在此市場具寡占地位，將是最大的受益者。

為因應客戶需求，台光電子黃石廠第二期30萬張產能明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

台光電表示，隨著高速低損耗的材料新案陸續量產，且高階筆電及高階平板電腦對HDI板的升級需求，汽車市場復甦及電動車滲透率的增加下，將能滿足客戶不斷增加的需求，預期今、明兩年營運績效可望再攀高峰。

台光電將於5月28日召開股東會。

(時報資訊)