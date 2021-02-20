監委王美玉、王幼玲今天表示，矯正署為解決監獄超收問題，指定20個非監獄的矯正機關附設分監，違反「公政公約」被告與受刑人應分別拘禁規定，使受無罪推定原則的被告，居住空間反而不如在監受刑人，另發現彰化少年觀護所並未考量收容少年的需求，進行課程設計，要求矯正署、彰化少觀所應檢討改進。

據矯正署統計，截至2019年8月底止，各看守所、技能訓練所及戒治所等非監獄的矯正機關，羈押被告、受觀察勒戒人、受戒治人、收容少年及強制工作受處分人數共2126人，其因附設分監而收容的受刑人人數高達1萬2892人，導致各看守所、技能訓練所及戒治所有嚴重超額收容問題。

監委說，非監獄的矯正機關，其功能是收容被告，被告在判決確定前，概念上並無矯治需求，因此看守所組織編制上並無調查分類科、教化科的設置，對於收容於看守所的短刑期受刑人而言，也不利其處遇進行。

監委指出，矯正署在2004年於彰化監獄設置青年監獄，但因收容標準限制，截至去年底為止，僅約1成3的青年受刑人收容於青年監獄；彰化監獄雖表示青年受刑人容易遴選至外役監，為青年監獄收容青年受刑人減少原因之一，但欠缺實際統計數據佐證說明。

少年事件處理法於2019年6月19日修正後，少年觀護所應具備鑑別機能，即對少年進行身心評估及行為觀察，提供少年法院適當處遇建議的參考。但2位監委在履勘彰化少年觀護所時發現，該所安排少年學習艱澀古文，對於多屬中輟生而欠缺學習成就感的少年而言，恐非妥適。

監委也說，甚至在女所進行同步視訊教學的少女，竟無教材課本，僅能勉強筆記學習，顯見彰化少年觀護所並未發揮鑑別機能，也非考量收容少年的需求，進行課程設計，應檢討改進。

(中時 )