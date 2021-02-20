【現場直播】AZ疫苗獲食藥署緊急授權 陳時中召開記者會說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案943），為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀，18日因公司要求自費採檢，今日確診。

指揮中心表示，個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，因檢出新冠肺炎陽性，並於今日確診。指揮官陳時中指出，已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有佩戴口罩，列自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥說，案943去醫院採檢後，回公司有進行2小時會議，儘管與會人士有戴口罩，但因為是密閉空間，因此採高標準進行居家隔離。

根據統計，截至目前國內累計942例確診，分別為826例境外移入、77例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

(中時新聞網)