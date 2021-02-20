我國今早通過AZ疫苗的緊急授權，但據外電報導，歐洲部分國家因醫護接種後出現副作用，而下令暫緩施打。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前接種數較多的英國尚未有此狀況發生，因此台灣目前仍將比照WHO的原則來進行接種計劃，但詳細狀況會持續觀察。

根據外電報導，歐洲部分國家施打AZ疫苗之後，民眾出現高燒、頭痛，或身體產生免疫反應現象，醫院職員與第一線工作人員紛紛請病假，導致醫療服務吃緊，法國為此暫緩施打，瑞典部分地區亦暫停接種。

陳時中表示，我國接下來對AZ疫苗採取任何措施都是有可能的，但必須依據最新的資料來作決定。近來國際間傳出施打AZ疫苗出現副作用的事情，對此，我們高度重視，但因為那些數目並不多，引起不良反應的事件可能還需要做區隔。

陳時中也說，英國近日接種AZ疫苗的數量較多，也還沒出現異常情況，因此台灣目前將會依循世界衛生組織（WHO）2月10日所公布的規則辦理，意即18歲以上民眾可接種、南非變種病毒亦可來接種，不過指揮中心也會持續觀察了解國外的政策及相關數據。

另外外電報導曾指出，AZ疫苗2劑之間施打的時間間隔3個月，有效性就會提高，對於台灣原訂「間隔48天」接種第2劑的計劃，否有研議空間？對此，陳時中回應，「有，不過這個間隔3個月的個案還不多，大部分的疫苗是12月左右開打，後續怎麼樣值得觀察。但隨著國際間打的量增加，可參考的數字更多，會搜集資料請專家來研判」。

(中時 )