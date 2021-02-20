快艇總教練泰隆盧刻意選在20日主場面對西區龍頭爵士這一天，讓所有受傷或輪休主力全都宣告歸隊，就是想用完整陣容全力阻擋爵士最近連勝氣勢，結果他也如願了，快艇最後以116比112斬斷爵士9連勝，也拉近雙方勝差到2.5場。

隨著「雙星」里歐納德、保羅喬治傷癒歸隊，搭配巴坦、貝弗利也告回歸，快艇總算可以拿出完整先發陣容面對爵士，不過比賽前3節陷入膠著，直到快艇末節打出一波13比2猛攻，才總算掌握勝機，就算米契爾隨後開始飆分也沒用處。

這是「號稱」腿傷的里歐納德，相隔1周後重新出賽，就拿全隊最高29分，外加5助攻、4籃板，路威廉斯19分，馬可斯莫里斯與貝弗利各有17分，一口氣因為腿傷休息了16天之久的保羅喬治，先發打了27分鐘，貢獻15分、6籃板。

爵士以米契爾35分最高，波達諾維奇也有23分，克拉克生19分，因為右腿拉傷缺席兩周的主控康利，今天宣告傷癒復出，卻因上場時間限制，只打了25分鐘。爵士雖然終止9連勝，目前仍以24勝6敗穩居西區龍頭，且領先西區第2湖人兩場勝差。

(中時 )