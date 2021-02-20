總統府公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，陸委會主委陳明通將轉任國安局長，國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員。Yahoo針對「國安人事大搬風，你覺得這次人事調動夠不夠理想？」進行網路民調，截至20日下午5點，有48%的人認為不理想，42.5%則認為理想。另該民調問到「新國安團隊發揮的功效大不大？」70.8%的人認為功效非常小，僅2.9%認為非常大。

根據Yahoo所作的網路民調，問到「國安人事大搬風，邱太三接陸委會主委，陳明通轉任國安局長，邱國正接掌國防部長。你覺得這次人事調動夠不夠理想？」截至20日下午5點，共有2100人參與投票。針對國安人事大搬風，30.2%的人認為這次人事調動非常理想、12.3%表示還算理想、8.4%認為不太理想、39.6%表示非常不理想、9.5%則說不知道／沒意見。

該民調還問到「蔡英文總統表示這次國安人事調整是打造外交、兩岸、國防『三個鐵三角』，你預期新國安團隊發揮的功效大不大？」70.8%的人預期新國安團隊發揮的功效非常小，11.1%認為功效不太大，8.7%表示功效還算大，2.9%認為功效非常大、6.5%則說不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「邱太三接陸委會主委，你看不看好他推動兩岸關係進展？」70.4%非常不看好推動兩岸關係進展，11.2%表示不太看好，僅2.2%非常看好、9.6%表示還算看好，6.6%則說不知道／沒意見。

(中時新聞網)