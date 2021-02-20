針對國民黨台北市議員李明賢透露，各家民調上看起來國民黨立委蔣萬安的勝算最高，但內部智庫的民調，蔣萬安與衛福部長陳時中是伯仲之間，在誤差範圍內互有領先。資深媒體人黃暐瀚認為，李明賢這樣講，主要是喚醒國民黨在台北的支持者不要忘記支持蔣萬安。他甚至懷疑陳時中真的會選台北市長嗎？反而是民進黨台北市黨部主委吳怡農選的機率蠻高的。

黃暐瀚在《國民大會》節目中表示，表示看過這份民調的不多，他認為李明賢這樣講主要是要大家來「救駕」，喚醒國民黨在台北的支持者，不要忘記支持蔣萬安，別以為蔣萬安穩贏。

黃暐瀚指出，過去27年以來，民進黨在台北市推出的市長候選人，只有贏過一次，就是1994年的陳水扁，後來都沒有再贏過，民進黨在台北市要贏沒那麼簡單。陳時中真的會選台北市長嗎？民進黨可能會推他，因為他的民調很高，不過他的作風和選民的接觸度，選新北市或許較適合。他舉例台北市民喜歡的風格，像蔡英文在當年還比較適合選台北市，她當時也想要選台北市，結果蘇貞昌說他要選台北市；其實選民結構的問題，蘇貞昌應選新北、蔡英文則選台北。

黃暐瀚表示，陳時中真的會選台北市長嗎？現在他是存疑的。其實吳怡農之所以被蔡總統點名去當民進黨台北市黨部主委，他要選台北市長的機率，還是蠻高的。

(中時新聞網)