蔡英文總統昨天公布國安新人事，以「三個鐵三角」部署，有媒體報導，鐵三角之一的參謀總長黃曙光今年6月將屆齡退伍，幕僚正研議若將總長三星二級晉升為四星一級；總統府發言人張惇涵今表示，報導內容全為臆測也並非事實。

張惇涵指出，有關蘋果日報一則「守住小英鐵三角！參謀總長黃曙光屆退 內部研議『調整編裝』晉升四星上將」之報導，通篇引述匿名消息來源，且未向總統府查證，報導內容全為臆測也並非事實，請各界勿做引用，也勿以訛傳訛。

張惇涵表示，蔡總統上任後，在國防改革上致力推動國防自主，包括國機國造、國艦國造、潛艦國造都是重要任務，也會持續大力推動。並且，下一階段的國防改革，包括：後備改革、非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等重點任務，也會全盤檢視、規劃並落實。

張惇涵強調，只要是優秀的國軍人才，蔡總統都會全盤考量、適才適所，務必將國防整體戰力完整強化。

(中時 )