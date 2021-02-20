為防止夜間車輛轟隆呼嘯而過，造成嚴重噪音及危害交通安全，北市南港警分局特別與環保局，共同在環東大道南港匝道下執行噪音車輛聯合稽查，總計共攔查65輛疑似噪音車輛，查獲2輛違規不合格，並立即開罰1800元罰鍰。

南港分局表示，除持續配合環保局不定期利用夜間時段，鎖定噪音熱點取締違規車輛，平常在值勤時若遇到疑似改裝噪音車輛，也會主動蒐證至環保署噪音車檢舉網站通報，由環保單位進行檢驗開罰。

警方提醒，依「噪音管制法」第28條規定，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善；另同時可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，可處所有人900元以上1800元以下罰鍰；汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

(中時 )