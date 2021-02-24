一名媽媽日前開車載年幼的兒子，兒子因為在後座頻哭鬧，她當時找不到停車格，只好在紅線上臨停，趕緊到後座餵食兒子，不料卻遭遇2名員警敲車窗盤問，她原本擔心遭開單，趕緊從後座下車解釋原因，沒想到員警聽完後竟說「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，讓她大呼相當暖心；但網友則說若是民眾拍照檢舉，恐怕還是會罰。

該媽媽在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前在高雄路上開車時，坐在後方的兒子沿路哭鬧，她不得已只好停下來，但是當時因為找不到停車格，所幸在路邊紅線上臨停，在汽車未熄火下，離開駕駛座到後方安撫兒子，沒想到這時發現有2名員警在車外敲車窗，她則尷尬地從後車門下車。

媽媽臨停在紅線，到後座照顧兒子，遭警察盤查，但警方得知原因後竟說「不用移，慢慢來別趕」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該媽媽說，當時1名年輕員警正在查車牌，另名資深員警則一臉疑惑地說「這裡紅線，你人沒在駕駛座，從後面下來？在幹嘛？」她則解釋，因為兒子哭鬧，必須餵奶，才臨時停在紅線，並趕緊跟員警說會馬上移車；沒想到員警聽到原因後，就說「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，讓她相當感動地「短短的1分鐘不到的對話，心整個暖起來，謝謝您波麗士大人。」

許多網友則留言說，「寶貝太可愛警察看到也融化了，小朋友真的忍不了餓，這篇太溫暖了」、「然後兩個月後收到違停的罰單，上面寫著民眾檢舉」、「現場員警都會有裁量權，這種小事根本不會抓，但是還是找格子停比較好，遇上檢舉的送去信箱可是沒有裁量權一律告發的」。

(中時新聞網)