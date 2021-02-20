緬甸瓦城反政變示威 警方開槍造成2死20傷 21:042021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 緬甸第二大城市瓦城（Mandalay）今天有示威活動，反對2月1日發生的軍事政變，當地緊急服務機構人員指出，警方開槍驅散抗議的反對人士，至少釀成2人死亡、20人受傷。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緬甸第二大城市瓦城（Mandalay）今天有示威活動，反對2月1日發生的軍事政變，當地緊急服務機構人員指出，警方開槍驅散抗議的反對人士，至少釀成2人死亡、20人受傷。 路透社報導，瓦城的一個志願緊急服務機構負責人表示：「有20人受傷，2人死亡。」 緬甸瓦城反政變示威，警方開槍造成2死20傷 訂閱影音： 中時新聞網 美國最年長的「少年犯」出獄 服刑68年已83歲 緬甸抗議首名死者 一女子頭部中彈10天後不治 (中央社) #瓦城 #服務 #服務機構 #反對 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺大癌醫中心 質子治療系統今日吊裝 12:032021/02/20 財經 中時專欄：翁曉玲》疫情指揮中心戒嚴 該解除了 18:072021/02/20 名家 柬埔寨推大陸式網路閘道 恐淪打壓反對派工具 00:042021/02/19 國際 幼兒園2歲童雙手腕有勒痕 南市府完成調查將裁處 09:542021/02/19 社會 嘉市焚化爐將歲修 垃圾減量勢必行 04:102021/02/18 地方新聞 翁山遭控新罪名 美促中譴責斡旋 04:102021/02/18 國際大事 大逆轉 初四BMW試車撞護欄2人慘死 竟是倖存男大生酒駕肇事 18:082021/02/20 社會 《百貨股》富邦媒去年稅後盈餘創高 今年要開創產業新格局 15:402021/02/18 財經 新北4成垃圾車年紀大 議員促換新 04:102021/02/18 地方新聞 新店2男嗆自小客闖紅燈 7惡煞衝下車當街圍砍 08:262021/02/20 社會 爲手機換上新衣 遠傳手機免費健檢活動限定門市起跑 18:102021/02/19 科技 國際熱門新聞 逾200人躲冷藏貨車偷渡德州 逃過窒息又逢凍斃厄運 - 國際 王室回不去了 哈利夫婦超失望 最初如意算盤曝光了 - 國際 打AZ疫苗有副作用 歐洲多國暫停讓醫護施打 - 國際 澳前總理：習欲10年內統一台灣 但忽略一大關鍵 - 國際 經濟學人：美前官員主張以經濟嚇阻中國對台動武 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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