緬甸第二大城市瓦城（Mandalay）今天有示威活動，反對2月1日發生的軍事政變，當地緊急服務機構人員指出，警方開槍驅散抗議的反對人士，至少釀成2人死亡、20人受傷。

路透社報導，瓦城的一個志願緊急服務機構負責人表示：「有20人受傷，2人死亡。」

緬甸瓦城反政變示威，警方開槍造成2死20傷

(中央社)