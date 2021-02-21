台61線西部濱海快速道路，雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場逾20部車撞成一團。（翻攝台中踢爆網）

轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

台61線西濱快速道路北上254公里嘉義縣、雲林縣交界處北上路段，今（21）日上午7時31分許發生連環車禍。據悉，現場至少20部車撞成一團，分別是6輛大貨車、14輛自小客車，嘉義市消防局初步統計至少8傷1死，另外一名傷者無生命跡象急救中，死傷人數仍在持續了解中。

這起嚴重西濱車禍在臉書社團掀起討論，現場可以見到大小車互相撞擊，現場滿目瘡痍，甚至連環車禍中還可見到載運大量瓦斯罐的貨車、以及載滿鉛筆狀的水泥柱，其中瓦斯罐因撞擊而散落快速道路，在車體殘骸的周圍隨處可見傾倒的瓦斯罐，相當怵目。

台61線西部濱海快速道路，雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場可見載運鉛筆狀的水泥柱貨車也捲入連環車禍中，逾20部車撞成一團。（翻攝台中踢爆網）

車禍現場照片被民眾轉發到臉書社團《西濱公路(西濱快速道路)》中，不少網友留言回應，「瓦斯桶掉一地 怎麼發生的阿...」、「但願平安」；也有在地民眾指出，「早上濃霧嚴重」。

此外，圖片中還可見到一輛銀色自小客車遭劇烈撞擊後，整輛車如同紙團般呈球狀，車體鈑金嚴重變形難辨；從另一角度觀看，更明顯看到自小客車的後半部直接被削掉，難以想像事故當下究竟遭受多大的力量衝撞。

台61線西部濱海快速道路，雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，其中這輛銀色自小客車遭受巨大撞擊，車體如紙團成球狀，難辨原形。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路，雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，自此角度查看銀色轎車，可見車體後半直接就像消失般，一旁地面更散落瓦斯罐，相當怵目。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路，雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場逾20部車撞成一團，一片混亂。（翻攝台中踢爆網）

根據稍早嘉義縣消防局表示，初步統計現場累積8名意識清楚的傷患，分別送往朴子醫院、嘉義長庚醫院以及北港媽祖醫院；另外一名失去生命跡象的患者則送往朴子醫院緊急救治；還有一位傷 患已顯死亡，未送醫。目前現場仍一片混亂，事發過程與究責將待進一步釐清。

(中時新聞網)