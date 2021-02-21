Warriors’ Stephen Curry is not feeling well and is out tonight vs. Charlotte, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2021

原本勇士當家球星柯瑞21日與黃蜂賽前，還在進行熱身準備照常先發上陣，沒想到在準備跳球之際，勇士官方突然宣布柯瑞不打了，也沒告知他缺陣原因，改由菜鳥後衛穆德取代柯瑞的先發位置，讓外界不禁擔憂他是否觸發防疫協議。

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞報導，柯瑞是因為感覺身體不舒服，所以才會突然宣布不打，接著查拉尼亞的同事，也就是勇士隨隊記者斯拉特爆料，柯瑞缺席原因跟防疫管控無關，他只是個人感覺不好，而非被聯盟強制要求離場。

只是原本外界都在期待，柯瑞今天將跟黃蜂「球弟」拉梅洛鮑爾的交手，沒想到柯瑞突然宣告不打了，也讓球迷想看柯瑞好好給球弟上課要等下一次了，不過少了本季場均29.9分、6.2助攻與5.4籃板的柯瑞，勇士今天想贏黃蜂難度很大。

事實上勇士今天第1節隨即打得荒腔走板，單節投19中6，含三分球投10中2，首節只拿15分，隨即處於苦追窘境，接下來只能期望威金斯、烏布雷等人可以趕緊找回手感，然後盼望柯瑞只是暫時感覺身體不適，千萬別因此缺陣更長時間就好。

(中時 )