台61線西濱快速道路雲嘉交界21日上午發生重大連環車禍，其中一輛車遭撞，車體面目全非如同紙團般擠成球狀，死者身分曝光，為中油退休員工，在前往魚塭巡視的路途中不幸遇上死亡車禍。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路21日發生重大車禍，造成2死8傷。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速公路北上254公里處今天發生20部大小車輛追撞，造成2死、8傷。其中傷重不治婦人的丈夫心有餘悸表示，當時與駕駛的兒子若無及時下車，車上3人都會死。

嘉義縣消防局上午7時31分接獲民眾報案，台61線北上254里處公發生20部大小車輛追撞車禍，經警方確認後為7輛大貨車、13輛自小客車。

台61線西部濱海快速道路21日發生重大車禍，造成2死8傷。（翻攝台中踢爆網）

搶救人員第一時間到場，發現最前方內側車道1輛載運瓦斯桶的大貨車撞擊後，近40支瓦斯桶散落一地；現場大貨車與自小客車撞成一團，有小客車被推擠至貨車底盤下，車體嚴重變形成廢鐵。

據其中1名傷者表示，當時現場有濃霧，一片白茫茫，而且是下坡路段，疑因視線不良及未保持安全距離造成連環車禍。

搶救人員到場發現車禍造成1名林姓男子頭顱破裂當場死亡，據警方初步了解，死者林男為1年前退休的中油員工，上午駕車準備前往雲林巡魚塭，行經現場時，疑因濃霧視線不佳直接撞上前面載運瓦斯桶的大卡車，林男當場死亡。

另9人（3男、6女）受傷，其中6人送衛生福利部朴子醫院，1名李姓婦人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救後，仍宣告不治，其餘5人意識清楚。另3名傷者意識清楚，分別送嘉義長庚醫院及雲林北港媽祖醫院。

死者李姓婦人的丈夫劉姓男子心有餘悸地表示，當時由兒子開車準備前往雲林的廟宇拜拜，妻子坐在副駕駛座，行經現場時，前方一片霧茫茫，看見前面有6、7 輛車追撞時，已剎車不及追撞前車。

劉男指出，追撞前面車輛後，與兒子立即下車，並準備開啟妻子的車門，後方有一輛大貨車直接追撞上來，所幸與兒子沒有被波及到，不過，車內的妻子沒有及時下車，遭第2次強烈撞擊，送醫急救後仍不治。

劉男說，與妻子、兒子上午從屏東潮州要前往雲林東勢鄉廟宇參拜，駕車走西濱快速公路，行經台南、嘉義路段都沒濃霧，開到雲林路段才有濃霧。第1次追撞後，與兒子若沒有第一時間逃出車外，車內一家3人恐都會發生不幸。（編輯：黃世雅）1100221

(中央社)