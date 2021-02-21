基隆市農會21日舉行第19屆第一階段農事小組長、副組長及會員代表改選，設置11處投開票所，總共761名會員具投票權，投票率達80.95％，會員代表從39人中選出31人，其中堵南小組、友蚋小組競爭激烈，因票數相近最終進行抽籤決定當選人，反觀小組長、副組長則相對平和。

選舉結果，友蚋小組會員代表選情激烈，從6人選出4人，參選人包括蘇天浩、謝永芳、蘇俊發、蘇炳榮、朱慶華、翁文貴，其中蘇天浩、蘇俊發、朱慶華票數相同，皆為12票，抽籤後，由蘇天浩、蘇俊發獲選；堵南小組會員代表3人選2人，參選人包括余瑞聰、余桑豪、余松次，其中余桑豪、余松次皆為12票，進入抽籤階段，最終由余桑豪獲選。當選人名單可上基隆市農會網站查詢。

基隆市農會表示，將於3月3日開會選出理、監事，統計後，有13人登記參選理事，選出9人、4人登記參選監事，選出3人；3月12日舉行理事長、常務監事投票，並遴聘總幹事。

知情人士透露，因基隆參選人實力相當，票數少所以會員代表選舉容易進入抽籤階段，而這次現任理事長余松次並未當選會員代表，但他和現任常務監事黃李欽皆有意爭取連任，未來3月3日理、監事投票將是關鍵。

(中時 )