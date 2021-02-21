江啟臣入選美國時代雜誌百大「未來世代領導人」；顏寬恒說這份殊榮絕不是虛名，而是一種肯定。（陳世宗攝）

「我是顏寬恒，我全力支持江啟臣！」國民黨主席之爭各路人馬紛紛表態，包括「少康中興」等，國民黨副秘書長顏寬恒21日晚上透過臉書率先表態支持現任主席江啟臣。顏寬恒強調，去年3月他收到黨主席江啟臣的邀請，出任國民黨義務副秘書長一職，他和江啟臣是昔日立院同事、亦同為「台中隊」，幾年下來已經累積了相當的默契。

顏寬恒說，如同去年主席所說的：「國民黨處於2020大選敗選的低迷，民進黨挾著817萬票的勝選炫風，來勢洶洶，國民黨則處於敗選的空前低谷，危機四伏」。

顏寬恒指出；「我很佩服啟臣主席的決心，現在的國民黨沒人、沒錢、甚至就連被喜歡的本錢都沒有；但過去一年，我們一同面對了高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬表決、中天關台、反萊豬、護公投連署成案，也將國民黨的民調從谷底帶了上來。」

顏寬恒說，每位黨籍幹部也在全台各地參與基層幹部的座談與交流，讓基層的聲音能夠直達黨中央；也在YT開了頻道，傳達理念給所有觀眾，同時也監督執政黨的所有政策。

顏寬恒表示，主席的選舉很單純，誰有能力、有決心、有經驗帶著這個百年老店向前衝才是重點，今年主席也入選美國時代雜誌百大「未來世代領導人」，這份殊榮絕不是虛名，而是一種肯定。主席上任後，從兩岸、青年、財務與組織等四大面向進行制度改革，調整黨的體質，更重要的是走入基層，與民眾站在一起。

顏寬恒強調，距離2022地方大選只剩一年多，國民黨沒有太多時間與本錢再為了主席選舉大傷元氣，用心、齊心、團結一心才是目前最正確的道路。「我是顏寬恒，我全力支持江啟臣」！

(中時 )