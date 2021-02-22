孝順的林佑星拍戲之餘，常到媽媽在新北市新店區開的台菜餐廳幫忙。除夕當天就有讀者目擊，林佑星在餐廳外場服務，除了要招呼客人，還要幫忙拿預訂的年菜，有時又應要求合照，絲毫沒有架子。
忙進忙出的林佑星，一度還送客到停車場，有位開著名車的熟女，似乎為了感謝他服務周到，從包包裡掏出一個紅包。只見林佑星喜孜孜地接下，把紅包收進口袋後，便回到餐廳繼續認真工作。
(中時新聞網)
#林佑星
孝順的林佑星拍戲之餘，常到媽媽在新北市新店區開的台菜餐廳幫忙。除夕當天就有讀者目擊，林佑星在餐廳外場服務，除了要招呼客人，還要幫忙拿預訂的年菜，有時又應要求合照，絲毫沒有架子。
忙進忙出的林佑星，一度還送客到停車場，有位開著名車的熟女，似乎為了感謝他服務周到，從包包裡掏出一個紅包。只見林佑星喜孜孜地接下，把紅包收進口袋後，便回到餐廳繼續認真工作。
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