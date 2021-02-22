診斷有腦瘤的4歲女童，開刀後必須做中樞神經復健，中醫大新竹附設醫院復健科主任賴宇亮建議女童做職能與物理治療，透過治療師協助平衡軀幹，訓練肌肉能力強度，保持關節活動度，排除關節僵化問題，協助盡快恢復正常肌力和活動力。

賴宇亮說，1名2個月大的女嬰，父母親發現女兒的頭一直偏向另外一邊，經診斷為斜頸，目前也在做職能和物理治療，由於嬰兒頭頸比較脆弱，治療師協助牽拉動作，讓小嬰兒修正斜頸，並教導父母親協助改變餵食和遊戲動作等，改善嬰兒斜頸症狀。

中醫大新竹附醫的兒童職能物理治療室，主要服務小兒神經系統疾病如腦性痲痹症、腦腫瘤，心智或動作發展障礙遲緩兒、過動兒，小兒骨骼肌肉異常如斜頸、先天性肌肉病變，小兒語言溝通困難與構音障礙等其他發展遲緩，染色體疾病如唐氏症及各種遺傳疾病，若發現兒童有這些狀況，一定要把握黃金時期早期定期治療。

賴宇亮說，診斷兒童出現的的症狀後做物理治療，主要改善大肌肉群肌力、耐力、平衡、協調及張力，職能治療則提供精細動作、手眼協調、日常生活功能及感覺統合訓練，語言治療則提供語言表達、理解訓練、矯正構音異常或口吃等。

賴宇亮強調，兒童復健透過感覺統合治療、注意力訓練、行為改變、動作學習、認知治療與神經發展理論等，設計適合孩子遊戲或學習活動，讓孩子在快樂的遊戲經驗中進步，以逐步提升孩童專注力、自我控制能力及基本學習能力。

(中時 )