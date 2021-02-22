傳民進黨內部民調顯示行政院長蘇貞昌不滿意度超越滿意度，趙少康22日受訪表示，蘇院長非常強勢，有時要「溫良恭儉讓」，總統蔡英文、衛福部長陳時中都已改口，蘇還拚命在講「武漢肺炎」，真的沒必要這樣子。

有媒體報導，民進黨內部民調1月底的數據顯示，蘇貞昌的滿意度43.5％、不滿意度47.2％，不滿意度超越滿意度，似乎是受萊豬等議題影響。

趙少康表示，其實不光是萊豬議題，蘇院長非常強勢，有時候要「溫良恭儉讓」一點，不用事事都跟人家爭辯，像蘇現在還在講「武漢肺炎」，但蔡英文、陳時中都已經改口，蘇就是有羞辱、侮辱的意思，做個行政院長沒必要這樣子。

趙少康說，行政院長不必事事都跳出來跟人家吵架，民眾眼睛是雪亮的，當然萊豬也有很大關係，但萊豬是蔡英文做的決策，蘇只是要幫忙辯護，這是政治體制的問題，做決定、有權力的人可以不負責，負責任的人不見得做決策，蘇可能也是體制下的犧牲者。

(中時 )