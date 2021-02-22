高雄一名蘇姓老婦人，不滿梁姓二媳婦為了爭產，引爆家庭紛爭。癌末時在安寧病房錄影片控訴媳婦「性命都是妳造成的」，長子並在告別式上對梁女大喊「媽媽是你害死的」，遭到梁女提告妨礙名譽，要求大伯夫妻登報道歉。但法院認為，梁女大伯只是引述母親話語，並未妨礙名譽，判梁女敗訴，可上訴。

判決指出，梁女主張，大伯2018年7月在婆婆告別式中栽贓她，並在親友面前大聲說「媽媽是你害死的」，大嫂還慫恿大伯播放婆婆生前錄製損害她名譽的影片。梁女強調，婆婆十分疼愛她，該影片是婆婆遭到搬弄、脅迫錄下影片。因此提告，並要求以存證信函道歉，並登報道歉2週。

梁女的大伯大嫂則指出，梁女嫁到蘇家之後，為了爭奪家產，造成家庭糾紛，甚至強逼婆婆簽下不合理的協議。母親因為癌末轉移至安寧病房，自知大限將至，主動錄下遺言，供親友觀看，讓後人知道他的心境及事實。並非矇騙或強迫拍攝。並指出，母親罹患癌症期間，多次告訴梁女要不是她一直鬧，本來可以多活幾年的。母親認為自己壽命減少都是梁女所害。

橋頭地方法院審理時，勘驗爭議影片，片中梁女的婆婆曾指稱梁女「性命都是你造成的」，「現在我要去了，往生時你沒來，我比較快活」、「你沒血沒淚沒水準，什麼事情都要佔人便宜、惡質」，可證明大伯在告別式中大喊「媽媽是你害死的」，僅為轉述母親說法。且大伯並未當場播放影片，認定2人無妨礙名譽犯行。因此判處二媳婦梁女敗訴。

(中時新聞網)