中非的剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo)發生恐怖攻擊事件,載有義大利大使的聯合國車隊，在維龍加國家公園（Virunga）遊歷時，被不知來歷的武裝團體攻擊，義大利大使盧卡·阿塔納西奧（Luca Attanasio）的座車被連串槍擊，造成車上3人死亡，包括大使本人。

目前尚不知發動攻擊者是誰，但是在該國，有十幾個武裝派別。

衛報(The Guardian)g報導，維龍加國家公園說，事件發生在當地時間上午10點15分，襲擊者似乎企圖綁架車上乘員，結果與安全人員槍戰。襲擊地點在地區首府戈馬(Goma)以北數英里處的「肯亞馬霍羅」(Kanyamahoro)小鎮附近。

義大利外交部在一份聲明中說，義大利大使阿塔納西奧，和1名隨同的安全憲兵都被殺，而第3名死者是駕駛員。

根據義大利外交部網站，阿塔納西奧是在2017年被派往民主剛果的首都金夏沙，當時地位屬於特使，到2019年被任命為大使。

民主剛果是中非領土最大的國家，舊稱「薩伊」(Zaire)，在1997年改為現在的國名，在該國的西北鄰國則是「剛果共和國」(Republic of the Congo)，經常出現國名混淆。

民主剛果政治一直都很混亂，光是去年，在剛果東部爆發的混戰，就有2000多名平民被武裝團體殺害，這些武裝團體的武器包括大砍刀以及槍械，使數百萬人流離失所，聯合國稱，是近年最嚴重的人道主義危機之一。

該國土地絕大多數都是熱帶雨林，畫設了很多自然保育區與國家公園，以保護瀕絕的大猩猩與其他珍稀動物，但是這也很適合游擊隊與武裝團體的藏身。

(中時新聞網)