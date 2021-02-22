變性人網紅罔腰宣稱自己懷孕，連日來引爆極大爭議，她甚至即將面臨高雄市衛生局約談。前立委林靜儀臉書PO文，批評罔腰「要炒自己點閱率是妳的事，傳播錯誤資訊、利用女性和她們家庭的傷心事來造成討論，真的不可取！」

「鬧劇真的夠了！」林靜儀具婦產科醫師背景，深知女性在生產方面的辛酸與痛苦，她指出，跨性別者接受性別重置手術，或先天無子宮陰道的女性接受人工陰道手術，都是非常辛苦的過程，更需要一輩子的維持與照護。

她表示，子宮外孕個案有內出血的生命危險，更有因器官破裂，必須接受切除手術，許多女性因反覆子宮外孕懷孕失敗，心情非常難過；更別說腹腔懷孕有非常高度的死亡及腸損傷風險，腹腔內大量出血，以及侵入大腸或膀胱的胎盤，更是醫療團隊夢靨。

林靜儀強調，不論自然或人工生殖，一旦發生流產，對婦女和其家庭都是不小的衝擊，「雖然我們都會強調多數是胚胎問題，不是母體問題，但那種沮喪、失望，是許多女性曾經歷過的傷痛。」

(中時新聞網)