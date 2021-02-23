不買房的生活真的會寬裕很多嗎？一名鄉民表示，這兩年各縣市的房價都明顯上漲，若一輩子不買房，多餘的錢還可當做投資用的資金，他更列出2個不買房的優勢，第一不用高額房貸、第二租金比房貸便宜，看法引發熱烈討論。

原PO日前於PTT女人板分享自己的看法，北部的房價本就居高不下，但現在連北部以外的房價也跟著上漲，就連南部的也愈來愈貴，她認為一輩子若是以租房代替買房，CP值可能比較高。

原PO進一步分享2個不買房的優勢，第一，每個月不用負擔高額房貸、第二，以目前的市場行情來說，租房子與房貸相比，租金仍是比較便宜的，因此若選擇租房一輩子，每個月可能還會有多餘的錢可以投資、賺錢，「這樣生活品質會不會比較高呢？大家覺得呢？」

貼文曝光後，引發兩派網友爭論，一派網友指出，照目前房價上漲的速度，等以後老年時，一間套房的月租漲到5萬都有可能，且不少房東都不願意租給上了年紀的老人家，就怕哪天生病死在裡頭，「難到老了還要一直為了住所而奔波嗎？」

另一派網友則表示，不買房每個月繳納房租，相較於房貸，花更少的錢就能有地方可住，剩下的錢還可以用在自己想要的地方會更好，不少長輩恐嚇「老了以後沒房還要租，真的是笑話」，並認為並非每個人都想活到那麼長久，在這之前及時行樂生活會更好。

一名網友也回文發表自己的想法，表示可以租房到快退休60歲時，到基隆偏遠地區或偏鄉買便宜的房，這樣就可以不用擔心現在每個月的負擔，待老年時也不用煩惱租不到房子，並表示在台中附近就有類似的住宅區，200萬的小公寓住著老人家，還有外籍看護，用走的就能到醫院。

(中時新聞網)