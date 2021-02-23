遠雄人壽位於台北市信義區松高路的大樓引發官司糾紛，女富豪黃蓁蓁提告主張，2008年她與趙藤雄簽訂協議書興建大樓後，對方說要讓她以市價買建物後，趙再退回市價與建物成本的價值，但趙男卻毀約，台灣高等法院更一審判決趙須給付1億6423萬5080元。可上訴。
黃女主張她與趙在2008年6月9日簽訂協議書，約定她得以「建物成本價格」向趙男購買大樓的部分建物，建物面積以200坪內為限及車位3個，2012年7月17日會面餐敘時，口頭協議先由她以「市價」向遠雄人壽買建物，再由趙用以金錢補償她價差。
黃女說，餐敘後她依協議書所載200坪上限的約定，購大樓10樓及10樓之1建物及4個停車位，不料趙男卻遲不願依約將價差補償予她，她依協議書及口頭協議，請求對方給付價差2億多元。
更一審佐以餐敘錄音內容，認定趙男確實有要求黃女先以市價購買10樓建物，並承諾會再另行將市價與建物成本價間之價差給付予她，扣除資金成本、管銷費用等後，判令趙男須給付價差1億6423萬5080元本息。
(中時 )
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