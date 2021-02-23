中職今（23）日舉行新春團拜與領隊會議，除了熱身賽每場開放觀眾席容量50％，不允許富邦悍將登錄新洋炮納飛猛；還有球隊申請電視重播輔助判決後，無論改判或維持原判，聯盟都會在球場大螢幕播放裁判開會做決議的「證據」畫面，讓判決透明化。

蔡其昌強調，在比賽中重播爭議判決的「證據」畫面，是要秉持透明公開的原則，這也是許多球迷的要求。他說，裁判不是神，電視輔助判決無論改判或維持原判，把裁判開會據以做出判決的畫面放上大螢幕，可讓大家了解理由，且播放畫面時主審也會跟兩隊總教練解釋。而為了縮短比賽時間，原本裁判的主動審視權，從原來的第7局改為8局起才能動用。

此外，蔡其昌先前曾提到目前中職規章的調整，今天他也做出說明；領隊會議中提出的修正主要是文字上的調整，並不是條文的內容。而這些都會提供所有領隊做參考，如果大家有其他的想法，將於下次會議進行討論，目前還不是確定的版本。

(中時 )