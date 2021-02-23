粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明起天氣逐漸恢復晴朗，下一波鋒面會在周末報到，將替3地帶來雨勢。(摘自台灣颱風論壇)

中央氣象局表示，今天（23日）清晨受輻射冷卻影響，臺南以北至花蓮低溫13-17度，局部地區有出現11度左右低溫，白天各地高溫恢復25-28度，日夜溫差相當大。隨著南方水氣離開，明（24日）降雨範圍以東北部迎風面地區為主，西半部天氣多雲易有濃霧，行車需多加注意。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明起天氣逐漸恢復晴朗，下一波鋒面會在周末報到，將替3地帶來雨勢。

氣象局指出，今受南邊水氣北抬及東北季風影響，南臺灣及中部山區、基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區有局部短暫雨。隨著南方水氣逐漸離去，明風場轉為偏東風，降雨以迎風面的東半部地區及恆春半島的局部陣雨為主；西半部平地則為多雲的天氣，西半部山區有機會出現短暫陣雨。

溫度方面，隨著東北季風減弱加上輻射冷卻效應不明顯，清晨各地低溫約16-19度，白天高溫西半部約26-28度，東半部約25度。氣象局提醒，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

台灣颱風論壇表示，隨著杜鵑颱風殘存的水氣明起大舉東移，主要降雨範圍又縮回東北半部，周三（24日）至周五（26日）各地天氣回穩，中南部下次補水時機要等到周五晚上到周六（27日）新一波鋒面報到，預計會在周六上半天掃過台灣，屆時北部、東半部、中部山區，會再迎一波雨。

台灣颱風論壇指出，由於鋒面並不算強，加上走得快，估計到了周六晚上天氣就回穩，大致上北部會稍微轉涼，228連假後段天氣相當不錯。

(中時新聞網)