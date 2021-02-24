台鐵昨再傳重大工安意外，電力維修車在台東縣海端站撞上3名道班工人，造成2死1重傷，交通部長林佳龍今表示，已要求台鐵就相關標準、作業程序進行檢視，1個月內安排所有行車運轉的現場人員回訓，加強勞動安全講習。

林佳龍說，事故第一時間就召開會議，指示交通部成立一個事故的改善與督導小組，了解事故肇因，並配合運安會、檢調及勞檢單位調查。

林佳龍表示，交通部就相關的標準和作業程序進行檢視，尤其是落實的部分從哪裡出問題，1個月內會安排所有的行車運轉的現場人員回訓，加強勞動安全講習。

林指出，對於事故的原因，外界已經有一些報導，由於正在調查中，交通部就全力來配合，內部成立的事故改善小組，不只是針對台鐵，還會針對交通部所屬單位，有關於勞安、工安相關的規定與落實來加以檢討，徹底的改善。

台鐵基層抱怨人力不足的部分，林佳龍強調，普悠瑪事故發生之後，台鐵增加將近300名新進員工，道班工作相當辛苦又在第一線，怎樣能讓新進人員提早就位，有好的這個傳承，交通部都要加速來推動。

(中時 )