公路總局在228連假推出多項公路客運、在地轉乘優惠。客運預售票方面，根據公路總局統計至本周一，西部國道客運賣18％，熱銷是放假前一天、東部賣8％，熱銷是放假首日。公路總局表示，各時段均有充足座位，請多加利用。

公路總局推出的公路客運優惠，包含：搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折，持電子票證搭乘43條台灣好行路線可享半價；此外，搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費。

東部地區特別推出北花線來回票400元、高東直達臨時路線單程優惠票價350元、來回再優惠票價650元及宜花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等。

公路總局統計，截至2月22日止，西部國道客運已售出18％的預售票，東部國道客運已售出8％的預售票，北花國道客運已售出10％的預售票，西部國道客運以連假前一日（2月26日）售出較多，東部國道客運則以首日（2月27日）售出較多，各時段均有充足座位。

(中時 )