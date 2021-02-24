KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮邁入第 16 屆，今年以「 Turn Up 放大聲音」為整體主軸，擴大舉辦成兩天「催下去音樂節」，除了首度移師臺北流行音樂中心的頒獎典禮將於 3 月 13 日登場，更在 3 月 13 日、14 日連續 2 天於南港周邊的南興公園及瓶蓋工廠搭建戶外 3 大舞台「自由舞台」、「鬥陣舞台」及「暝夢舞台」，邀請到超過 30 組新生代歌手共襄盛舉接力獻唱。

陳芳語（Kimberley）首次擔任音樂風雲榜表演嘉賓，不僅首登北流舞台勁歌熱舞，還受邀參與戶外「暝夢舞台」表演。近來事業愛情兩得意的 Kimberley 這次特別與男友 Albert 呆伯特合體登台，兩人除了各自帶來精采曲目外，還將公開「愛情結晶」合唱共同創作的〈一起飄著〉，這對「AK CP」甜蜜合唱攜手出席盛會公然放閃，適逢 3 月 14 日白色情人節浪漫氛圍，希望藉由音樂創作祝大家白色情人節快樂。

談及兩人今年西洋情人節及白色情人節有無準備禮物送對方？Kimberley 表示：「平時兩人在一起都很開心，天天都像過情人節，所以就沒特別在意禮物送什麼啦！」陳芳語及呆伯特無論舞台上或私底下，不僅是最佳戰友，更是健身好夥伴，問起兩人的健身菜單，陳芳語透露自己靠著「深蹲」及弓箭步操「下半身」練出翹屁屁及好體力，她表示：「男友剛好相反，他喜歡練上半身，像是胸肌跟二頭肌，不過最近他受我影響，也開始喜歡練深蹲！」

茄子蛋也是同樣參加催下去音樂節及音樂風雲榜頒獎典禮的「全勤獎」，他們將安排適合 K 歌的作品與現場歌迷互動， 人氣甚高的新生代團體 CHING G SQUAD 中的 RĒD芮德與 ChrisFlow 唐仲彣這次為了催下去音樂節「暝夢舞台」攜手登台獻唱， RĒD芮德更透露屆時會「加碼」帶一位「外掛嘉賓」來「亂入」，大家好奇會是否會是 CGS 中的高爾宣或是婁峻碩來助陣幫腔，RĒD芮德笑說：「先暫時保密！不過大家可以期待一下這位外掛嘉賓的出現！」

RĒD芮德靠168飲食法維持身材，過年瘦兩公斤。KKBOX提供

KKBOX 催下去音樂節超過 30 組歌手燃爆南港。KKBOX提供

陳芳語、呆伯特組AK CP公然放閃 共同健身菜單：運動「下半身」練翹屁屁。KKBOX提供

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