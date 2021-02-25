國民黨智庫昨（24）日舉辦「願景台灣2030」論壇，台北市長、民眾黨主席柯文哲受邀出席，引發各界關注「藍白合作」是否有譜。最新輿情分析指出，對於「藍白合作」的關注度，在國民黨社群炸鍋，關注度達9成以上；而民眾黨似乎刻意冷處理，在相關社群的關注度竟不到4%，民進黨社群關注度則為4.43%。

藍白合作促成國民黨主席江啟臣、柯文哲首度同台，雙方內部正反聲音都有。藍白合作近一周在社群上獲得30萬則關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，比較藍綠白三方官方粉專、政治人物粉專，以及立場友好的政治性粉專。結果顯示，此事在國民黨社群的關注度達9成以上、民進黨4.43%、民眾黨僅不到4%。

對於藍白合作，藍綠白三方社群關注度，國民黨最高，民眾黨不到4%。（圖／摘自TPOC台灣議題研究中心網頁）

TPOC台灣議題研究中心指出，在藍白合作的議題上，民眾黨的主導權相對比國民黨弱，不積極回應或許是想撕掉過去的「小藍」標籤，就怕被外度過度解讀，認為藍白兩黨走得太近，即便獲得淺藍票源，也不足以和民進黨抗衡。

此外，QuickseeK快析輿情分析顯示，過去半年國民黨社群最主要攻防對象是民進黨，聲量占97%，民眾黨社群有關民進黨的聲量為77%，和國民黨有關的則有22%。去年秋鬥遊行中，民眾黨喊出「藍綠別雙標」口號，反萊豬的同時也譴責國民黨杯葛議事的行為，數據呈現「7分打綠、3分打藍」，成民眾黨近期特色，雖效果仍未知，也顯示民眾黨正調整戰略目標，重新爭取淺綠選民支持。

(中時新聞網)