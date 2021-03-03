連勝文下午成立新聞媒體群組，引起關注。（摘自連勝文新聞媒體群組）

國民黨智庫副董事長連勝文繼拋出「專職黨主席」，主張國民黨主席不能兼選公職，今天中午受訪時對於是否有意參選黨主席之事表示，「不能說有定案，但從今天開始會認真評估，也嚴肅面對黨員關心的事，請教黨員看法，再做決定。」今天下午立即成立新聞媒體line群組，再度引發關注，被認為參選動作更趨明確。

國民黨上周三上午舉辦願景論壇，黨主席江啟臣邀民眾黨主席柯文哲同台，事先未被告知、向中央反映被「已讀不回」而極度不滿的連勝文，上周三中午參加國民黨中常委春酒宴，與江啟臣碰到面。經過40分鐘的餐敘，連勝文離開前，媒體問到，江啟臣有無解釋邀柯文哲參加論壇，連說，江啟臣和他說「午安、新年快樂」而已，這種場合能講什麼。

今天中午連勝文受訪提到「認真評估參選黨主席」，江啟臣下午在智庫主持座談會時，媒體詢問「連勝文考慮選黨主席」是否感到備受威脅，江說：「尊重大家，這屬於黨內民主。」至於有無與連聊到選黨主席的事，江說：「沒有。」媒體再追問江「是否是因為連勝文對你不滿，才考慮參選？」江啟臣笑說說，「你們很喜歡挑撥離間。」

據悉，對於是否修改黨內法規讓黨主席不得參選公職，今天中常會並未討論，僅中常委李德維提出黨主席選舉還有海外通訊投票，但目前因為疫情導致航班減少，建議黨中央可先行將這次「主席選舉作業細則」給中常會參考。

李德維也建議，3月9日是江啟臣就任滿周年，10日應該在中常會進行專案報告，總結一年來的政績並檢討需要改善之處，江啟臣當場允諾。

(中時 )