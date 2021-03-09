藍營罷免立委吳思瑤如火如荼進行中，外界分析若罷免成功，吳思瑤和擔任民進黨台北市黨部主委的吳怡農將雙雙受傷，若沒有被罷免，吳怡農是否趁勢參選台北市長，吳怡農9日表示，現在談誰想選沒有意義，但民進黨在台北市一定要推出最強市長候選人。

吳怡農今早接受廣播節目專訪，被問到罷免吳思瑤若成立，2人將雙雙受傷，若沒有被罷免，是否趁勢宣布參選市長，吳怡農指出，民進黨在台北市自1994年後沒有贏過市長選舉，現在談誰想選，他認為沒有意義，還沒有資格，民進黨在台北一定要推出最強市長候選人。

至於吳思瑤若沒被罷免將選市長，吳怡農表示，身為主委會公平處理市長選舉程序，最後是黨中央中執會決定，每一次面對選民檢視，某種程度是壓力也是機會，讓大家知道我們在做什麼。

外界認為罷瑤是在打市長選舉前哨戰、熱身戰，罷免還沒成案，民進黨積極預防。吳怡農說，罷免是很煩的，大家看到的，除非個人政黨色彩很重，不然看到一個接一個罷免提案會覺得該適可而止，他強調，大家看得很清楚誰在做該做的事、誰在浪費社會資源。

若罷免案沒有成立，民進黨恐怕就沒有熱身戰，吳怡農則認為，很好啊，沒有聽過有人要炒罷免。

此外，主持人好奇台北市長柯文哲是否有找吳怡農，吳則說，和柯不認識，藍白合作或其他聯盟，他看不太懂這是什麼合作，可能是因為理念、價值觀一致或其他盤算，如果是理念就祝福，但民進黨重心應該放在台北市的願景，首都應該長什麼樣子，這才是有建設性的工作。

面對藍白合作打台北市長選戰，可能對民進黨造成的威脅，吳怡農表示，拿下台北市市長不是跟誰合作、聯盟，這是後端的事，更重要的是有沒有辦法說服市民，在民進黨執政下可以讓北市不一樣，若可以說服市民，這場選戰就有機會，但離那天還很久。

(中時 )