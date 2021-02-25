覺得腰痠背痛時，很多人都會選擇使用痠痛貼布來舒緩不適，但使用貼布時該注意哪些重點？根據食品藥物管理署資料指出，使用痠痛貼布或痠痛藥膏時應避免併用多種藥物；此外，使用前也要注意皮膚是否有外傷、皮疹，並留心藥物的使用方式與效期，若症狀遲未緩解仍建議諮詢醫師的診斷為佳。

腰痠背痛時你會使用貼布嗎？你知道使用痠痛貼布、痠痛藥膏該注意哪些重點？食品藥物管理署建議在使用這類藥品之前應留心下列幾點：

痠痛處理停看聽，貼藥布前需要注意下列事項。（圖／健談提供）

1. 避免同時併用多種藥物

痠痛貼布、痠痛藥物含有止痛成份，藥效會經由皮膚吸收而產生效果，因此建議每次僅使用單一種藥物，不要併用多種止痛貼布或藥膏，以免藥品交互作用，或因藥效過量而加重肝腎負擔。

2. 皮膚外傷、起紅疹時不可使用貼布

痠痛貼布、藥膏僅能外用，因此使用前應先注意皮膚膚況是否健康，若有紅疹、皮疹、皮膚外傷、有開放性傷口時都不可使用任何痠痛貼布或藥膏，以免過度刺激傷處而造成傷口感染或惡化。

3. 使用前詳閱效期與說明

市售痠痛貼布種類眾多，藥效與適應症恐不盡相同，因此使用前應留心包裝上是否有藥品許可證字號以及是否仍在效期之內；食藥署叮嚀，切勿使用未具藥證字號、來路不明的藥品，也不要任意嘗試偏方以確保個人健康。此外，正式使用前也要詳閱使用說明書，瞭解藥品可能造成的副作用或重要警訊，以確保用藥安全。

4. 症狀遲未改善應諮詢專家指示

對於藥品若有任何問題，應在購買藥物或領藥時諮詢醫師或藥師的指示。若自行使用痠痛貼布或藥膏數日，但不適症狀仍未緩解、甚至惡化加劇時，應主動就診諮詢醫師的診斷與治療建議。

痠痛藥物相關問題，建議諮詢「復健科、骨科、中醫、藥師」

(中時新聞網)