記憶體模組廠宇瞻(8271)去年受疫情影響，業績下滑，每股淨利2.88元，比前年的3.73元高點滑落，公司維持高配息政策，去年度擬每股配息2.02元，以今早股價42.2元計算，殖利率約4.78%。

宇瞻公布，2020年營收71.52億元，比前一年的74.85億元減約4.45%；毛利率15.74%，下滑2.97個百分點；歸屬於母公司業主淨利約2.9億元，年減22.87%，基本每股盈餘2.88元。公司董事會通過，去年度擬以盈餘分配現金股利2.02元，配發率達7成。

以去年各季來看，宇瞻去年第三季營運落底，單季EPS 0.24元；去年第四季隨著記憶體價格止跌，單季EPS升至0.54元。

展望今年，隨著記憶體價格全面反彈，有利公司營運。

宇瞻今年1月營收6.58億元，年增12.89%。宇瞻將於3月10日在證交所舉行法說會，公布財報以及展望。

(時報資訊)