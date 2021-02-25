美國聯準會主席鮑爾的發言平息投資人對通脹的擔憂，美股終場收高，道瓊指數創下歷史新高。台股也在台積電ADR及聯電ADR反彈超過2％，加權股價指數開高，重新站上5日均線，指數一度大漲261點，但今天量能估計降到3300億元左右，指數漲幅略微收斂。

分析師指出，台股近期受到台積電(2330)回檔約6％影響，創高後指數壓回360點左右，電子股稍做修正。不過，類股及族群輪動健康，今天面板股再度成為盤面主流股，吹起多頭號角，指數站穩在5日均線上。

指數仍看權王台積電走勢，台積電近期已經回補封關缺口，並且出現跳空下跌缺口，今天雖然反彈，但是氣勢並不強勁，開高後有所壓回，盤中呈現黑K走勢。而權值股不動，盤面轉到落後補漲股，造成近期量能出現萎縮。因此台股雖處多頭，但指數及成交量受到壓抑，選股不選市，以題材或補漲股為主，中小型股表現空間大。

(時報資訊)