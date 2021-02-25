身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨出席國民黨智庫主辦的論壇，並與國民黨主席江啟臣同台，被解讀為「藍白合作」。對此，民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如今表示，民眾黨也會跟民進黨人士互動，為什麼不說綠白合，反倒碰到國民黨，就被貼上藍白合，邏輯不通。

對於柯文哲出席藍營舉辦的論壇，蔡壁如今重申，柯文哲主要是分享推動居住正義的經驗，民進黨不想解決問題，就用「藍白合」抹掉所有的議題；蔡壁如說，藍白是視議題合作，畢竟很多議題仍有不同方向，沒有所謂的藍白合，民眾黨在意的是民生議題。

蔡壁如質疑，民眾黨智庫過去也曾邀請立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮演講，為什麼不說白綠合；現在柯文哲只不過出席藍營的論壇，就被貼藍白合標籤，邏輯不通。

此外，環團發起的「珍愛藻礁公投」連署進入倒數，近期國民黨、時代力量、民眾黨紛紛響應連署，綠營網軍刻意操作藍綠對立。蔡壁如說，環境問題就是環境問題，跟我們息息相關，搞成政治議題是怎樣，大家可以一起來辯論，論述到底要不要保護生態。

(中時 )