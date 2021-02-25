歐盟執委會周三為改善零工經濟工作權，再往前一步，啟動了公共諮詢行動，以決定工作者法律的就業地位，以及如何改善其工作條件。

新冠大流行增加了臨時工和外送員的需求；另外為抵抗疫情傳播的臨時清潔工也面臨健康安全風險。

英國法院在上周判決Uber司機也享有諸如最低工資等工作權；西班牙法院在去年九月也宣布，巴塞隆納地區的食品運送App公司Glovo，其司機為雇員，而非自由業者。

歐盟希望在未來六周能從工會和雇主團體中獲得回饋意見；隨後的諮詢活動，希望能在年底前為法律可能的修改帶來一些內容。

平台經濟將繼續存在，帶來新技術、新工作型態，執委會數位事務主管維斯塔格(Vestager)表示，這些新機會不能造成線上和線下的不同權利，所有人應該都受到保護，被允許安全和有尊嚴地工作。

諮詢工作列出零工經濟工作者在七項領域可能的改善，包括零工工人的就業地位、其工作條件、獲得社會保護、獲得團體代表和議價權、跨境的面向、企業演算法管理的使用，以及專業機會。

Uber表示，將與政策制定者和社會團體在該草提案中合作。

遊說團體SME Connect敦促歐盟擴大諮詢團體範圍，認為僅對受雇者/雇主團體的諮詢，無法去釐清這些平台的工作者。

(時報資訊)