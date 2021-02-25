加油站都會張貼「禁用手機」標語。一名網友分享，日前與長輩一起去加油站加油，對方在車內打電話，他嚇得急勸「你不怕爆炸嗎？」豈知，長輩卻不當一回事，令他煩惱該怎麼解釋，便上網發問，貼文曝光後，不少網友則認為，現在許多加油站都提倡電子支付了，是可以安心的。

原PO日前於PTT八卦板發文指出，與長輩開車出門遊玩，途中到加油站加油，卻發現親戚在車內使用手機打電話，他看到立刻口頭告誡「在加油站打手機，你不怕爆炸嗎？」孰料，該長輩卻質疑「為什麼不能在加油站打手機？那這些加油站員工的手機，是不是都要關機了？」這讓原PO相當煩惱，並希望網友能幫忙想辦法，好讓長輩理解其中的原因。

貼文曝光後，認為原PO的觀念比長輩還落後，現在不少的加油站不僅可以使用電子支付，甚至推出自家的App，方便民眾付費、刷載具，與其說怎麼要怎麼跟親戚解釋，「還不如說是，怎麼跟你解釋吧！」

加油站的加油機台上都有張貼警禁止使用手機、抽菸及車子熄火等警告標語。據《東森新聞》報導，中油油品事業部工安室主任表示，真正會引起危險的是靜電，如果天氣乾燥，使用手機或是衣服摩擦都會產生靜電，一旦接觸油槍就容易起火，甚至爆炸，但台灣天氣溼度比較高，要產生靜電的機率比較低，若有靜電的情況發生，加油站也都有接地安全系統，因此產生靜電所發生的危險機率並不高。

(中時新聞網)