一名女子與前男友及劉姓男友人歡聚，在劉男勸說「可放鬆」情況下，女子服用鎮定劑、安眠藥後昏睡。恍惚中女子感覺似乎與人發生性行為，清醒後上廁所發現私密處流出精液，衝出廁所只見前男友還在昏睡，而劉男則在泡咖啡；經過再三質問，劉男坦承發生性關係。檢察官調查後，依乘機性交罪將劉男提起公訴。

據三立新聞報導，A女及B男原是情侶，2020年9月B男約A女及劉男聚會，席間劉男得知兩人已經分手，竟大膽詢問「那我可以跟她發生性關係嗎？」，A女當場拒絕。

凌晨3人到劉男住處續攤，劉男以「可放鬆」、「抗焦慮」為由，提供利用處方簽取得的鎮靜劑、安眠藥給兩人服用。

A女及B男服藥後昏睡，A女恍惚之中感覺好像與人發生性行為，但實在沒精神、力氣反應。清醒後上廁所，發現下體流出精液，衝出廁所一看，前男友還在昏睡，而劉男則在泡咖啡，一再追問之下，劉男坦承與她發生性行為。

A女報警，劉男到案後否認發生性行為，但檢察官從通訊軟體對話紀錄發現，劉男曾傳「如果妳當下跟我講我絕對會停」訊息，顯見劉男坦承趁機發生性關係。考量A女出現創傷後壓力症候群等症狀，因此不採信劉男的說詞，依法提起公訴。

(中時新聞網)