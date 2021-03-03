情侶吵架難免，但動手打人就是不對。大陸南寧一對情侶在街上互毆，從對話中可以得知，吵架的原因是女方想前男友，因此惹怒男方。而過程全被路人拍下，上傳到微博引起討論。

從影片中可以看見，男子先動手，把女朋友壓在馬路上猛打；女子則大吼，「你不要在馬路上壓住我的身體好不好。」緊接著男子氣吼，「你在我面前為了其他男人哭，你這是愛我嗎？」未料下秒就被女友翻過來狠揍、掌嘴，還慘叫「我要死了」，讓旁人看了目瞪口呆。

警方到場後，女子朝路人哭訴，「我做錯了什麼？我只是想我前男友而已，他就在床上打我，各種打我。」淚眼巴巴的模樣，與剛才把男友騎在下面暴打的狠勁大不相同。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「女生只是犯了每個男人都會犯的錯誤」、「認真講先動手的人不對，女生屬於正當防衛」、「兩個奇葩在一起談戀愛」、「就在一起了！別分開了！怕禍害到別人」、「放過前男友」。

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(中時新聞網)