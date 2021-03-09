民進黨台南立委王定宇今天遭周刊踢爆，一周最多達5次進住黨內美女發言人顏若芳香閨。顏若芳今天否認，指稱她是以新台幣8000元分租其中1間房間給王定宇，她平常與爸媽同住。值得注意的是，前段時間日本桌球天后福原愛才被日媒直擊，和一名神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男友人在橫濱某飯店過夜，福原愛當時喊冤「訂了2個房間」。對於王定宇所言引起網友熱議，有網路媒體詢問廣大網友「今晚你要跟誰住？」，網友紛紛喊「唯一支持福原愛」。

日本桌球天后 福原愛。(圖/摘自福原愛臉書)

據《鏡週刊》今（9日）報導，民進黨的王定宇，竟從去年11月開始，多次被直擊進出顏若芳在台北的住處，疑似同居，顏若芳還貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班。已婚育有3子的王定宇則辯稱，因顏若芳住處有多的房間，因此才會在台北分租當休息處。

而前陣子遭日媒《女性SEVEN》驚爆與台灣老公江宏傑4年多婚變的32歲日本桌球天后福原愛，被人直擊她與一位外型神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男友人，在橫濱中華街親密約會兼過夜，消息傳出震撼中日台三地粉絲。

對於福原愛和王定宇都被爆出與異性友人外宿，網友怎麼看？網路媒體「卡提諾論壇」9日下午發文詢問廣大網友「外宿東西軍：今晚你要跟誰住？」。網友回應，「唯一支持福原愛」、「綠色是最棒的顏色」、「口俓一致：兩間房」、「難怪通姦會除罪化！立委是為自我解套嗎？！」、「看來買房就要買有兩間房的」。也有網友KUSO喊「愛情至尊、寶刀福原，愛令天下、傑敢不從。定宇不出，誰與爭鋒」。

(中時新聞網)