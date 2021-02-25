因美國聯準會FED重申低利率環境不變，韓國股市25日反彈，逼近3100點關卡，並創下近兩個月，日線表現最佳的一天。同時，韓國央行也宣布維持現行貨幣政策。KOSPI指數收3099.69點，上漲104.71點，漲幅3.5%。
在前個交易日大跌2.45％的KOSPI，25日像活龍般大漲收復三千點失土，日線成為自元月8日以來紅棒最長的一天。
電子大廠三星電子與SK海力士，分別上漲4.02％與9.19％。同時，網路業者Naver與樂金化學(LG Chem)也分別漲2.41％和3.49％。
在美國會聽證會的第二天，美FED重申要讓美國經濟重回正軌，創造充分就業市場。再者，除非物價一直上漲到造成困擾，否則不要擔心通脹問題。
至於韓國央行一大早就說不會動目前利率。如同外界預估，韓國還是維持歷史新低利率0.5%。
外資大買9684億韓元，同時散戶也大賣1.9兆韓元，形成對做局面。
韓國三年期公債殖利率跌1.4基點至0.992%，至於十年期的則升4個基點至1.891%。
最新匯價，目前1美元可兌換1,107.8韓元，韓元升值0.4％。
(時報資訊)
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