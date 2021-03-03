日股3日上漲，因為樂觀投資人希望，日本景氣能儘快回到復甦正軌，故增持景氣循環類股。日經225指數也在29,273點附近找到支撐點後反彈，終場收29,559.1點，上漲150.93點，漲幅0.51%。東證股價指數收1,904.54點，上漲9.69點，漲幅0.51%。

不過，日經受到殖利率上下波動，以及日本新財年，投資組合選股配置的壓抑，使得大盤向上空間有限。

三菱日聯證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)表示，隨著全球積極推廣新冠疫苗，市場也愈來愈期待，經濟環境能重回疫前正常化。同時，這也讓投資人買進景氣相關類股。

東京證交所內33個產業分類中，鋼鐵族群漲幅最大。神戶製鐵大漲9.09％，為日經指數中漲幅最大一檔。日本製鐵漲6.76％，而JFE控股也漲8.36％。

東證價值型指數漲1.27％，至於成長型股票則跌0.25％，其中以漲多的晶片類股修正最多，這表明市場已有居高思危之心。

馬達製造商日本電產跌3.03％，生醫相關業者M3跌1.72％。晶片製造廠東京威力科創也跌1.22％。

31日，日本新舊財年屆將開始交替，而東證股價指數漲幅，也已約35％，市場擔心經理人有可能會為退休基金績效，以及資產重新配置等因素，進而大幅調節手中持股。

儘管近日公債殖利率已陸續回穩，但投資人還是擔心全球債市遭大舉拋售下，是否會影響到股市近幾星期表現。

(時報資訊)