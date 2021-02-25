香格里拉台南遠東國際大飯店即將於3月23日，邁入進駐台南第12年，將於周年慶推出「對號入住」一系列優惠住房專案！飯店徵求2009年3月23日與飯店「同年同月同日壽星」，免費於周一至周四期間入住一晚！除此之外，飯店專為「3月23日壽星」打造優惠雙人住房，每房每晚2021元 （原價1萬1781元，約17折），周一至周四入住睡到自然醒不含早餐！好康加碼至4月30日前，消費者身份證號含有「0、2、3、9」任一碼，以「優享價」訂房享85折優惠。更多活動詳情請洽 （06） 702 8899。

周年慶當月，飯店特別為「3月23日壽星」，推出入住15坪尊榮客房一晚，原價1萬1781元不含早餐，只要2021元，額外加價978元，還可享豐盛自助式早餐雙人份！最大的驚喜活動，只要是與飯店同年同月日「2009年3月23日壽星」，在三月底前於周一至周四任選一天，就可以免費入住一晚，額外加價323元可享自助式早餐一份。

週年慶活動再加碼，只要出示身分證號碼含有數字0、2、3、9任一碼，以「優享價」預訂任一房型即可享85折，優惠自3月1日起至4月30日，不限平假日。本專案需透過飯店官網或電話預訂，折扣後需加10％服務費和5％稅金。

香格里拉台南遠東國際大飯店周年慶「對號入住」系列優惠住房專案，每組身分證限使用1次，且需要本人入住，入住時請出示身分證或健保卡。

(中時 )