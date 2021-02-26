美股今天大跌，科技股賣壓蔓延到其他族群。隨著美國10年期公債殖利率衝上一年高點，道瓊指數從歷史高點拉回，重挫559點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4.7%。

美股午盤跌勢加劇，道瓊工業指數終場重挫559.85 點，跌幅1.75%，收在3萬1402.01點。標準普爾500指數下挫96.09點，跌幅2.45%，收在3829.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌478.54點，跌幅3.52%，收在1萬3119.43點。

道瓊指數昨天勁揚424點、攻上歷史新高的氣勢化為烏有，標普500指數與那斯達克指數分別創1月27日、去年10月28日以來最糟表現。

美股盤中急轉直下同時，美國10年期公債價格下滑、殖利率一度衝上1.6%，隨後降至1.51%左右，仍是去年2月以來最高水準。美債殖利率近期躍升，反映投資人看好經濟復甦、預期通貨膨脹升溫，並擔心聯邦準備理事會（Fed）縮減有利美股走勢的貨幣刺激措施。

過去一年帶動美股大漲的科技權值股表現疲弱，蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet股價跌幅都逾3%，電動車大廠特斯拉（Tesla）跌幅更超過8%。

晶片股一蹶不振，費城半導體指數大跌5.8%，3000 點大關失守。台積電ADR跌幅逾4.7%，本週4個交易日來重挫7.8%。

美股近期資金輪動，2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）大流行後帶頭大盤上漲的科技股賣壓沉重，資金轉進受益於經濟復甦的金融、能源等景氣循環股，但這些族群午盤也由紅翻黑。

倒是一個月前備受散戶追捧、隨後泡沫破裂的電玩零售商GameStop重振雄風，單日股價漲逾18%，每股重返100美元以上。

美股本週隨美債殖利率驟升搖搖欲墜，投資人憂心疫情爆發後以超低利率、大規模資產收購支撐市場的聯準會可能提前變更政策，不利美股後市，過去一年風光無比的高估值科技股面臨獲利了結賣壓。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）過去兩天向國會議員作證，重申經濟與勞動市場明顯好轉前聯準會不會改變超寬鬆貨幣政策，並對通膨升溫風險輕描淡寫，發揮穩定市場人心的效果。

但摩根大通（JPMorgan Chase）新興市場研究主管歐加尼斯（Luis Oganes）今天向駐紐約外籍記者簡報時說，美債殖利率如持續攀升，即使聯準會沒動作，市場仍形同在為聯準會縮減貨幣刺激。

經濟數據方面，美國勞工部在美股開盤前公布，上週全美73萬人初次申請失業給付，較前一週銳減11.1萬人，遠優於市場預期。這項數據創去年11月以來新低，但可能因美國多地風雪交加阻礙民眾遞件而失真。（編輯：周永捷）1100226

(中央社)