為了充電便利，不少手機使用者都會購買，或者說沿用先前的手機充電器，讓自己出門在外、在公司、在家裡等場景，都能輕鬆充電。而有筆電使用需求的朋友，很可能也有類似習慣。但是若不慎使用的第三方充電器並不相容或是出現其他問題，事實上很可能會對於筆電或是手機造成損壞。對此，蘋果（Apple）特別透過最新釋出的macOS 11.2.2來進一步提供防護！

蘋果稍早前針對在2020年11月推出的macOS Big Sur正式版，釋出了最新 11.2.2更新。根據蘋果說明，這是一次小幅的更新，主要是「可防止 MacBook Pro（2019 年或後續機型）和 MacBook Air（2020 年或後續機型）在連接部分未符合規範的第三方供電 USB-C 集線器和擴充座時遭到損毀。」

蘋果釋出macOS 11.2.2可防MacBook因第三方充電器而損壞。（桌面截圖）

在社群平台Reddit 上有一些Mac用戶反映，指出在將USB-C充電器或是底座接入到Mac的時候，設備會無法使用。據了解，類似情況出了發生在搭載M1晶片的MacBook產品中，也有部分舊款設備遭遇類似問題。而蘋果macOS 11.2.2僅能針對2019、2020年款式的MacBook Pro以及MacBook Air提供防護，從用戶的需求來看，或許能更近一步支援老舊一點的款式將會嘉惠更多用戶。

蘋果官網指出，macOS Big Sur可以支援iMac 2014 年與後續機型、iMac Pro 2017 年與後續機型、Mac Pro 2013 年與後續機型、Mac mini 2014 年與後續機型、MacBook Air 2013 年與後續機型、MacBook Pro 2013 年底與後續機型，以及MacBook 2015 年與後續機型。消費者們可以透過在蘋果官網特定網頁輸入Mac的型號來確認可否升級。

(科技)