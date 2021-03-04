科技巨頭蘋果（Apple）遭軟體開發商投訴，引發平台壟斷、蘋果稅爭議，英國「競爭與市場管理局（The Competition and Markets Authority 簡稱CMA）」在今（4日）表示，將針對蘋果展開反壟斷調查。

據《CNBC》報導稱，軟體開發商投訴，蘋果只允許軟體開發商透過IOS系統發行IPhone和IPad的應用程式（apps）、IOS的APP批審流程過於嚴苛，及在應用程式的交易中抽取30%的佣金。

CMA局長Andrea Coscelli指出，我們每天都需要用app看天氣、玩遊戲跟訂外送。而投訴內容直指蘋果利用在市場上的地位，去設立不公平且可能限制競爭和選擇條款，其中可能導致消費者在購買或使用app的時候受到損害，所以必須仔細審查。

而早在去年，歐盟委員會就已針對蘋果App Store的條款和Apple Pay行動支付展開相關調查，CMA表示，即便英國已經脫歐，但仍會與歐盟以及相關監管機構做密切協調。

蘋果對此回應，「將配合CMA調查，緩解其擔憂」。

蘋果說，「App Store對軟體開發商而言一直以來都是成功的引擎，一部分是因為我們制訂嚴格的標準，該標準適用於所有開發商，保護用戶們不受惡意軟體的侵擾或是在未經允許的情況下，個資遭人蒐集。」

另，據報導指出，知名軟體開發商Epic Games也對蘋果發出指控，稱蘋果違反競爭法，就壟斷、抽取佣金等事告上法院。Epic Games在上個月向歐盟提出了反壟斷訴訟，在美國、澳洲和英國也提出了相關訴訟。

(中時新聞網)