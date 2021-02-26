亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告，看好鈺太2021年在NB、TWS等產品線續旺，ASP仍有增長空間，且積極打入車用市場，重申鈺太買進評等，目標價由335元調升到370元。

亞系外資表示，鈺太去年第四季每股獲利2.4元，符合市場預期，但毛利率創下歷史新高，主要受益於NB動能強勁，帶動D-mic(數位麥克風)，TWS、TV、遊戲機和網絡等其他應用表現則和去年第三季相似。

亞系外資表示，鈺太營收動能增加可望延續到2021年，且鈺太因為晶圓產能合作多在一年前談妥，故本波大缺貨對其營運影響有限

亞系外資表示，預計鈺太2021年營收將增長35%，多種增長動力來自於NB需求仍然強勁，預估年增長上看20%，且窄邊框和無邊框NB需要將使用體積更小的D-mic，有利於ASP，且在NB市場中，高SNR(信噪比)採用率不斷增長，將每台NB所需的D-mic從2-3顆增加到3-4顆。除NB市場外，鈺太看好TWS(無線藍芽耳機)市場復甦，其中搭載ANC(自動降躁)更需要3顆D-mic，因此， 鈺太應該享有更高的ASP，因為高端D-mic通常可帶來1.5~2倍ASP的增長，故重申鈺太買進評等，目標價由335元調升到370元。

亞系外資表示，鈺太看好車用市場將成為長期增漲動能，目前正在將其D-mic擴大到汽車市場，目前已經有日本和美國客戶，並預計每年約有50萬輛汽車，每輛汽車3~8顆D-mic，遠高於每台NB的2~4顆，且汽車D-mic ASP可以相較於消費市場高2-3倍，預計將在2021年、2022年約1~2%的營收貢獻，除麥克風外，鈺太還開發了組合式D-mic和氣壓傳感器，針對可穿戴和無人機市場。

(時報資訊)