意利咖啡(Illycaffe)周四宣布，將走出88年歷史的家族擁有商業模式，將允許外部投資人的參與。

該義大利咖啡和咖啡設備製造商在近幾年改革公司治理，雇用外部經理人，並完成對私募股權公司Rhone資本出售20%股權的交易。意利咖啡董事長最新表示，未來不排除讓公司上市。

董事長Andrea Illy在媒體訪問中指出，IPO在未來幾年後將是選項之一，並表示即使上市，家族人士也不會放棄控制權；另外，股票上市也是未來讓該私募公司退出的策略之一。

意利咖啡為現任董事長的祖父所創辦，生產頂級咖啡機等設備和咖啡豆。Rhone資本將協助該公司海外市場的擴展，特別是美國市場。

Illy表示，新冠疫情的危機，讓民眾減少在餐廳酒吧飲用咖啡，該集團將加大和支援消費者在家飲用咖啡的相關銷售，以彌補在商業場所的損失。

當疫苗讓公共場所重新開放之後，意利咖啡預計將增加到有一半的咖啡消耗量為在家中，而疫情前的占比僅為三分之一。

(時報資訊)