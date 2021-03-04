台股重挫逾300點，自行車族群如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、日馳（1526）等個股，股價一片綠油油，巨大與美利達雙雄跌幅均逾2％；唯獨利奇（1517）一枝獨秀，股價逆勢開紅盤。

目前正在展出的「2021台北國際自行車展」，首度推出TAIPEI CYCLE Online線上展，鎖定打造自行車產業社群互動平台，提供廠商媒合交流、產品曝光及商機開發等功能；同時透過採洽會、線上論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，將參展廠商的展品推廣給全球買主。

其中，巨大集團旗下四個品牌，包括捷安特Giant、女性專屬自行車品牌Liv、都市休閒自行車品牌momentum，以及高端零組件品牌CADEX，推出多元的自行車及電動輔助自行車產品搶市！

巨大集團全新MY21產品將引領消費者感受Giant不同領域專業自行車的樂趣！此次Giant將展示甫獲2020年第29屆台灣精品獎銀質獎的電動登山車以及同樣搭載“SyncDrive Pro”專業級高效同步電機的Trance X E+ 1以及Liv品牌的Intrigue X E+ 3；另將同步展出電動公路車Road E+ 1，以及電動混合路面車型Explore E+ 0。

(工商 )